Александр Прохоров находится на реабилитации уже неделю.

Врачи спасли добровольца СВО из Камешково Владимирской области. Мужчина получил осколочные ранения под обстрелом с дрона. Об этом рассказали в региональном минздраве.Александр Прохоров находится на реабилитации уже неделю. Он заново учится ходить. Военнослужащему предстоит операция, а медики готовят его к ней с помощью тренировок на специальных устройствах. Врачи планируют провести дополнительное обследование для определения дальнейшего лечения. Работу тормозят осколочные ранения в мягких тканях, поэтому в больнице будет собран хирургический совет.Напомним, ранее мы писали, что