Руку сотрудника одного из торговых центров затянуло в промышленную мясорубку. Это случилось 25 сентября. Спасатели ПСО Владимира больше часа болгаркой вырезали руку пострадавшего. Об этом
<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2024-vo-vladimire-ruku-rabochego-razdrobila-promyshlennaya-myasorubka.html" target="_blank">Во Владимире руку рабочего раздробила промышленная мясорубка</a> - Руку сотрудника одного из торговых центров затянуло в промышленную мясорубку. Это случилось 25 сентября. Спасатели ПСО Владимира больше часа болгаркой вырезали руку пострадавшего. Об этом
[url=https://33live.ru/novosti/26-09-2024-vo-vladimire-ruku-rabochego-razdrobila-promyshlennaya-myasorubka.html]Во Владимире руку рабочего раздробила промышленная мясорубка[/url] - Руку сотрудника одного из торговых центров затянуло в промышленную мясорубку. Это случилось 25 сентября. Спасатели ПСО Владимира больше часа болгаркой вырезали руку пострадавшего. Об этом