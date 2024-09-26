Руку сотрудника одного из торговых центров затянуло в промышленную мясорубку. Это случилось 25 сентября. Спасатели ПСО Владимира больше часа болгаркой вырезали руку пострадавшего. Об этом

Руку сотрудника одного из торговых центров затянуло в промышленную мясорубку. Это случилось 25 сентября. Спасатели ПСО Владимира больше часа болгаркой вырезали руку пострадавшего. Об этом они рассказали в соцсетях. За 11 минут скорая и спасатели добрались до места происшествия. Работа предстояла тяжелая, ведь нужно было вырезать руку из промышленной мясорубки и не допустить дополнительных травм.