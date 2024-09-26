Арт-композиции будут украшены многолетними растениями.

Во Владимире в сквере на Сперанского появятся бетонные арт-композиции. Это входит в проект благоустройства города. Как рассказали в мэрии города, МКУ «Зеленый город» занимается озеленением зоны отдыха.Арт-композиции будут украшены многолетними растениями. Это декоративные яблони, бересклеты, гортензии. Весной 2025 года композиции также украсят однолетними цветами. В следующем сезоне рабочие еще обустроят газон и продолжат декорировать пространства.Напомним, ранее мы писали, что