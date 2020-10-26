Интернет-предприниматели предлагают всем желающим всего за полторы тысячи рублей приобрести справку о том, что человек не болеет коронавирусом. При этом получить бумагу может даже тот, кто ..

Интернет-предприниматели предлагают всем желающим всего за полторы тысячи рублей приобрести справку о том, что человек не болеет коронавирусом. При этом получить бумагу может даже тот, кто заражен COVID-19, передает . В зависимости от набора документов цена может составлять и две с половиной и три тысячи рублей. Самый убедительный набор документов обойдется в 20 тысяч рублей. Специалисты напоминают, что подделка документов является уголовно наказуемым деянием, а контакты с мошенниками редко идут на пользу обычным людям.