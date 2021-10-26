Разгромное поражение владимирского “Торпедо”. Черно-белые уступили со счетом 1-7 клубу из Москвы. 26 октября владимирцы играли на выезде с футбольным клубом “Локомотив-Казанка”. К

Разгромное поражение владимирского “Торпедо”. Черно-белые уступили со счетом 1-7 клубу из Москвы. 26 октября владимирцы играли на выезде с футбольным клубом “Локомотив-Казанка”. К игре “Торпедо” подошло после серии разгромных поражений, которых хоть как-то разбавила ничья с командой из Дзержинска 10 ноября (0-0). С начала первенства торпедовцы смогли одержать только 3 победы (одна из них была