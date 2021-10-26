Во Владимире сегодня прошла проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте -...

Во Владимире сегодня прошла проверка соблюдения "масочного режима" в общественном транспорте - только на этот раз проверяли не пассажиров, а водителей. Репортаж Марии Городской.В общественном транспорте Владимира ездят два типа людей. Одни считают наличие маски обязательной мерой:- Всегда надеваете маску, когда едете в общественном транспорте?- Стараемся.- Всегда!Вторые надеются на вакцину:- У меня есть прививка, и я уверена, что я никого не заражу и не заражусь сама.Только те, кто привился, забывают о том, что, во-первых, заболеть они все равно могут, а во-вторых, могут стать переносчиком инфекции, даже не болея. Напомнить об этом призваны такие рейды по городу. Их проводят до трёх раз в неделю. И не все пассажиры этому рады.- Вы знаете, что маска не защищает от коронавируса? Знаете?Даже если пассажиры не хотят надевать маску, сотрудники ГИБДД совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства области вправе проверить их наличие у водителей. За нарушение составляется протокол. Наказание - предупреждение или штраф до тысячи рублей.- Мне протокол надо составлять, у меня пассажир опаздывает.При этом сам водитель такси не может требовать от пассажира надеть маску. Каждый отвечает сам за себя. За нарушение "масочного режима" выписали 20 протоколов на водителей. А вот сотрудники Роспотребнадзора могут оштрафовать, при отсутствии маски, и пассажиров общественного транспорта, и посетителей торговых центров - размер от одной до тридцати тысяч рублей.Михаил Дрюпин, замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Маска - это не атрибут одежды. Она не должна находиться вот здесь вот или на подбородке. Маска - это один из барьеров против того, чтобы вы составили печальный список заболевших в статистике или, не дай Бог, умерших.Но противоэпидемиологические меры - это не только ношение масок. Экипаж общественного транспорта обязан протирать поручни и сиденья дезинфицирующими средствами - после прибытия на конечную остановку. Соблюдаются ли эти требования, сказать сложно. Отчётность - только в письменном виде. Заставлять перевозчиков фиксировать процесс обеззараживания на видео сотрудники департамента транспорта не могут.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".