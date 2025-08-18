Америка. В один из известных университетов зашел турист, чтобы
отдать дань уважения только что возведенному там общежитию
для студентов имени ХЕМИНГУЭЯ.
- Как приятно видеть,что память о великом Эрнсте Хемингуэе
будет сохранена в этом великолепном строении!! - восхищается
турист.
- Видите ли, - замечает гид, - общежитие названо так в честь
Джошуа Хемингуэя. Никакого родстава с Эрнстом.
Турист обалдел:
- А кто такой этот Джошуа Хемингуэй? Он что, тоже ПИСАТЕЛЬ?!!
- Вообще-то да, - ответил гид, - он выписал чек на строительство...
еще анекдот!