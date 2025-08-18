Учительница:
- Дети, обоснуйте выражение ""Родится в рубашке""
Встает Петя:
- У меня брат на мотоцикле ехал, попал в аварию, мотоцикл в дребезги, а самому не царапинки, в рубашке родился.
Встает Иван, говорит:
- У меня отец упал с четвертого этажа и только палец себе сломал, в рубашке родился.
Учительница: -
Молодцы, ребята, а может, кто еще что нибудь скажет?
Вовочка встает:
- Я тут на днях шесть таблеток виагры захавал, кота начал искать, а его дома не оказалось. В рубашке родился!!!
еще анекдот!