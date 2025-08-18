Сидят в кафе три примерные католички за чашечкой кофе и разговаривают.
Первая говорит:
- Вот у меня сын - уже пастор. Прихожане к нему обращаются "святой отец"...
Вторая:
- Подумаешь, мой сын - кардинал... И к нему обращаются "Ваше высокопреосвященство"...
Третья скромно молчит. Первые две, ехидно улыбаясь:
- Что, и сказать-то нечего?..
Третья:
- Ну почему же... Мой сын - двухметровый красавец, мускулистый, блондин... он участвует в стрип-шоу. И когда появляется на сцене, все женщины хором кричат: "О БОЖЕ!!!"
еще анекдот!