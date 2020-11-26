Госномер на аттракционах. Теперь каждая карусель должна проходить обязательную регистрацию. С этого года Правительство РФ по указанию президента придумало новые правила регистрации

Госномер на аттракционах. Теперь каждая карусель должна проходить обязательную регистрацию. С этого года Правительство РФ по указанию президента придумало новые правила регистрации аттракционов в стране. До конца 22-го года все владельцы каруселей должны поставить своё имущество на учёт. Контролировать это должен Гостехнадзор. Около двух недель инспекторы проводили проверку этого аттракциона – смотрели документы, аптечки, огнетушители…