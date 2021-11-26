В оперативное управление ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород передан участок региональной дороги...

В оперативное управление ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород передан участок региональной дороги Владимир – Муром – Арзамас (17Р-1) от транспортной развязки с трассы М-7 «Волга» на 188-м км до поворота на Гусь-Хрустальный, включая обход деревни Бараки.Протяженность четырехполосного участка (км 6 – км 18) составляет 11,35 км. На всём его протяжении установлено осевое барьерное ограждение. Здесь расположены три одноуровневые разворотные петли, двухуровневая развязка, шесть остановок, три наземных пешеходных перехода (один из которых регулируется светофором) и 20 водопропускных труб.Федеральные дорожники уже приступили к выполнению работ по текущему содержанию участка и дорожной инфраструктуры.Таким образом, протяженность дорог федерального значения во Владимирской области увеличилась до 470 километров. Напомним, что это трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.