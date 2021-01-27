Во Владимире началась пресс-конференция главы 33 региона Владимира Сипягина.

Во Владимире началась пресс-конференция главы 33 региона Владимира Сипягина. На повестке - итоги 2020 года и планы на 2021-й.Трансляцию из Областной научной библиотеки ведет наш корреспондент Дмитрий Горкин.По словам Сипягина, несмотря на проблемный год, десятки построенных зданий культуры, соцобъектов и т.д. Губернатор считает, что Майские указы выполнены в полном объеме.Есть и проблемы: по ФАПам, камешковская школа, никулинский водозабор. Во всем виноваты застройщики, пандемия и кто-то еще. По многим показателям год стал даже лучше 19-го, сказал губернатор. Точная статистика будет собрана в феврале.Удалось сохранить объёмы внешнеторгового оборота. 14 новых производств за год открылось.Госдолг области сохранился на прежнем уровне - 3,9 млрд. рублей. Доходы превышают расходыСтроительство Рпенского проезда идёт полным ходом. Окончание в 2023 году. Строительство областной детской клинической больницы - в проекте.Вводная часть закончилась. Посыпались вопросы.Первый - от жителей деревни Дубцы Меленковского района. Нет дороги, но живут там от силы в 8 домах. Местные органы обещали помочь, но увы. И ещё там с водой проблемы, магазина нет.Ответ: что восемь семей, что одна, все должны жить достойно. Зафиксировали. К сожалению муниципалитеты не успевают почему то осваивать финансы на решение этих проблем. По питьевой воде задача номер один. Когда приступали к реализации проекта, по началу не было ни одной заявки. Сейчас начинают копиться.Был задан вопрос о протестах. Губернатор высоко оценил работу правоохранителей: полиция действовала грамотно и корректно. Соблюдать закон это приоритет.Вопрос про снятие ограничений с общепита. В Москве сняты, когда у нас?Губернатор: смогли чётко определить необходимые ограничения, чтобы не навредить жизни области. Многие вещи делали на опережение. Когда снимать? Решает Штаб, а не губернатор. На этой неделе будут принимать решения. Обстановка позволяет снимать ограничения постепенно.На какой стадии ?Сипягин: всегда говорил о его необходимости. Удобство, безопасность. Есть договорённость с Росавтодором, сейчас готовится техзадание. Она будет стоить десятки миллиардов рублей. Следующий этап - проектирование. Сейчас будут думать о финансировании (то есть еще и не думали). К 23 году начало строительство прогнозирует.Снова вопрос про ограничения. И про парк у ДТЮ: в какой стадии, как идёт процесс, участвует ли область?Ответ. Режим само изоляции для 65+, главное, чтобы они чувствовали себя комфортно, поэтому организованы доставки, соцпомощь. Количество коек начинает увеличиваться, в Пиганово уже закрыли. Поэтому опять-таки в ближайшие дни уже смогут начать постепенное снятие. Главное, чтобы активно шли на вакцинацию.