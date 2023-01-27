После недолгих раздумий судья удовлетворил просьбу прокуратуры.

Владимирская военная прокуратура отказалась от блокировки сайта ООН. Об этом сообщает Ленинский районный суд Владимира.В пятницу, 27 января, состоялось рассмотрение дела. Изначально, кроме новостного портала Организации Объединенных Наций, ведомство требовало заблокировать ещё и турецкий новостной ресурс Anadolu. Однако прокуроры передумали. На заседании они подали ходатайство об отзыве иска. Причина осталась неизвестна.После недолгих раздумий судья удовлетворил просьбу прокуратуры. Дело прекращено.