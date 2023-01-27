После недолгих раздумий судья удовлетворил просьбу прокуратуры.
Владимирская военная прокуратура отказалась от блокировки сайта ООН. Об этом сообщает Ленинский районный суд Владимира.
В пятницу, 27 января, состоялось рассмотрение дела. Изначально, кроме новостного портала Организации Объединенных Наций, ведомство требовало заблокировать ещё и турецкий новостной ресурс Anadolu. Однако прокуроры передумали. На заседании они подали ходатайство об отзыве иска. Причина осталась неизвестна.
После недолгих раздумий судья удовлетворил просьбу прокуратуры. Дело прекращено.