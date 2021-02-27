Симоновский районный суд Москвы назначил Навальному 3,5 года лишения свободы.

Как передает РИА Новости, в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области сообщили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального.«Мы такой информацией не владеем», — сообщили в дежурной части СИЗО-3 Кольчугино в ответ на вопрос, находится ли в учреждении Навальный.Представитель колонии №2 Покрова в свою очередь сказал, что также не располагает данной информацией. «Мы — дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным», — добавил он.Напомним, ранее появилась информация, что осужденный Алексей Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области. Симоновский районный суд Москвы назначил Навальному 3,5 года лишения свободы. С учетом уже отбытого домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года.