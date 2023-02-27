За праздники во Владимире произошли три крупных ДТП. Есть пострадавшие. В ночь на 25 февраля столкнулись две иномарки. Одна из пассажирок получила колотые раны головы. Авария была

За праздники во Владимире произошли три крупных ДТП. Есть пострадавшие. В ночь на 25 февраля столкнулись две иномарки. Одна из пассажирок получила колотые раны головы. Авария была зафиксирована около дома 74 по улице Мира. Один водитель не уступил дорогу другому. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомобиля «Датсун он-До» 1999 года рождения