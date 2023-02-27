Следующий шаг - поиск денег на реставрацию.

Два купеческих особняка в центре Владимира признаны памятниками архитектуры. Ранее в них располагался противотуберкулезный диспансер.В 2021 году, когда медучреждение с инициативой разработать проект демонтажа сооружений, на защиту домов встали владимирские общественники. Историческую ценность зданий подтвердила государственная инспекция. Теперь объекты культурного наследия не снесут.Однако придание им нового статуса - это ещё пол беды. Следующий шаг - поиск денег на реставрацию. А пока обе постройки находятся в аварийном состоянии. Один из особняков завешен баннерами.Напомним, что дом №2/6 по улице Герцена построен в середине позапрошлого века купцом Н.Т. Муравкиным. Соседняя пристройка появилась в 1913 году.