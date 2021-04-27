В 2021 году размер пособия составляет более 15 тысяч рублей.

Во Владимирской области 8855 почётным донорам России выплачено 135 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.В 2021 году размер пособия составляет более 15 тысяч рублей.«Средства выплачены в беззаявительном порядке», - уточнили в Белом доме.Добавим, что жителям, недавно награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», для оформления выплаты необходимо принести в соцзащиту заявление; паспорт; удостоверение о награждении.