В Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах.

В Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах.Специалисты выполнят устройство слоев износа на участках с 244 по 256 км в Ковровском районе, с 271 по 300 км в Вязниковском районе и с 324 по 337 км в Гороховецком районе, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.Дорожники будут последовательно ограничивать движение на участках протяженностью от 1-го до 3-х километров, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах производства работ движение организуют по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.Работы завершатся к 20 сентября 2021 г.