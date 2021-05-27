И до Верховного суда дойдем. Жительница Владимира Тумиша Асиева пытается вне очереди получить от мэрии муниципальное жилье. Она инвалид первой группы, страдает хронической почечной

И до Верховного суда дойдем. Жительница Владимира Тумиша Асиева пытается вне очереди получить от мэрии муниципальное жилье. Она инвалид первой группы, страдает хронической почечной недостаточностью. В списке на жилье Тумиша 628-ая. Т.е. ждать полагающихся ей муниципальных квадратных метров нужно лет 6. Женщина боится не дожить до этого момента. Состояние ухудшается. В течение двух лет ей