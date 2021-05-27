Представительница цыганской народности, воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, похитила хранившиеся у пенсионерки деньги.

В начале апреля в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение от 86-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё дома находится представительница цыганской народности, которую она уличила в хищении денег.По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.Прибывшим на место сотрудникам полиции пенсионерка пояснила, что сжалилась и пустила домой 48-летнюю женщину, чтобы накормить. В этот момент к бабушке пришел знакомый, который вернул одолженные ранее 12 000 рублей. Пенсионерка положила их в кошелек, а спустя время заметила, как гостья взяла его и спрятала у себя. Потерпевшая быстро среагировала, заперла злоумышленницу в квартире и сообщила о произошедшем в полицию.Для выяснения всех обстоятельств 48-летнюю женщину доставили в отдел полиции.После проведенной проверки в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Женщина вернула пенсионерке деньги, однако позже выяснилось, что часть суммы, 2 000 рублей, фигурантка оставила себе, потратив их по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.