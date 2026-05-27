ДТП произошло сегодня, 27 мая, в 8.53 утра. По предварительной информации областного УМВД, на улице Большой Нижегородской, возле дома №10, по нерегулируемому пешеходному переходу шли двое

ДТП произошло сегодня, 27 мая, в 8.53 утра. По предварительной информации областного УМВД, на улице Большой Нижегородской, возле дома №10, по нерегулируемому пешеходному переходу шли двое подростков 2013 года рождения. Водитель мотоцикла «Ямаха» совершил на них наезд. В результате ДТП оба ребёнка получили телесные повреждения. Проверку дорожного происшествия проводят сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу