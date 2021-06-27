Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на приобретение не менее 10 школьных автобусов для муниципальных школ.

Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на приобретение не менее 10 школьных автобусов для муниципальных школ.В этом году новые автобусы получат 10 муниципалитетов области: Владимир, Муром, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Муромский и Судогодский районы.В настоящее время в регионе организован подвоз почти 9700 учеников 166 муниципальных и 16 государственных общеобразовательных организаций. В их перевозке задействованы 318 школьных автобусов.ФОТО: