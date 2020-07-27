Полицейские рекомендуют уделять время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми.

К кампании «Безопасное лето», проводимой Госавтоинспекцией на территории области, присоединились педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Педагоги организовали и провели для дошколят ряд мероприятий, чтобы напомнить ребятам основные правила безопасного поведения на дороге, ведь безопасность детей – одно из главных условий их счастливого детства.В детских садах были проведены тематические конкурсы и викторины. Ребята, играя в настольные игры и используя макеты уличной дорожной сети, учились выбирать безопасный путь домой. С большим удовольствием мальчишки и девчонки принимали участие и в конкурсах рисунков на асфальте, где изображали инспекторов ДПС, дорожные знаки, светофоры и автомобили.Занятия, проводимые в игровой форме, помогут ребятам лучше освоить Правила дорожного движения.