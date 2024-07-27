«Идем на восток»: чем может удивить владимирцев приграничный китайский город Хуньчунь? Да...

«Идем на восток»: чем может удивить владимирцев приграничный китайский город Хуньчунь?"Да загляни, сделай милость, в Китай: мне сказывал Нескладин, что тамошняя цивилизация — это прелесть что такое!"(М. Е. Салтыков-Щедрин «Дневник провинциала в Петербурге)Китай, безусловно, является одним из самых привлекательных мест для туристов. Эта страна может предложить целый «калейдоскоп» ярких впечатлений. Познакомившись с ее богатой историей и национальными традициями, вы еще не раз захотите сюда вернуться.Напомню, что Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную концепцию развития внешней политики страны. Если быть точнее - это разворот курса на Восток. В современных реалиях туристические направления в Поднебесную особенно актуальны для россиян.В рубрике "Идём на Восток" я поделюсь опытом поездки в приграничные с Россией города Китая.Хуньчунь – город трех границНачнем наше путешествие со знакомства с небольшим городом Хуньчунь. Он находится в провинции Цзилинь (также ее называют Гирин) и расположен на стыке границ Китая, России и Северной Кореи. Город является стратегически важным транспортным узлом и центром торговли между этими странами.Хуньчунь входит в состав Корейского Автономного округа, поэтому половина населения — корейцы. Меня удивило, что на каждом шагу встречаются надписи сразу на трех языках: китайском, корейском и...русском! Перевод может оказаться «неожиданным», но все равно приятно такое внимание к российским туристам, которых здесь довольно много.Город наполнен парками, музеями, ресторанами и торговыми центрами. При этом большинство китайских продавцов немного знают русский язык. Относятся они к россиянам доброжелательно, любят поболтать, угостить чем-нибудь, сделать скидку или дать подарок к покупке. А еще очень любят с нами фотографироваться. Уж больно нравятся им светлые большие глаза и белая кожа.Каждый китайский предприниматель, работающий с туристами в Хуньчуне, берет себе русское имя, чтобы было проще общаться. Например, моего гида звали Катя, в ресторане я ела у Василисы, в аптеке покупала крем у Риты, а моим водителем был Миша.В основном в Хуньчунь приезжают на шоппинг, так как город славится торговлей. Представьте себе картину: вы идете по улице и видите подземный спуск. Вы думаете, что это переход, но на самом деле — это рынок, расстилающийся на несколько улиц. Найти там можно все, что угодно!Чайная церемония: гармония вкуса, аромата и традицийКитайцы по-истине трудолюбивый народ. Они встают очень рано, одеваются легко даже зимой, потому что вечно куда-то спешат, и даже едят очень быстро. Но есть одна традиция, соблюдая которую, наши друзья из Поднебесной не торопятся...Чайная церемония - это не только способ насладиться вкусом чая, но и возможность отдохнуть от суеты, пообщаться с близкими, погрузиться в атмосферу гармонии и спокойствия.Для чайной церемонии китайский народ использует чабань. На специальной доске размещают всё необходимое: чахэ (емкость для «знакомства» с чаем, чайник, чашки (или точнее — пиалы) и другие предметы, например, различные статуэтки.Листья чая насыпают в чахэ и предлагают участникам церемонии вдохнуть аромат, чтобы настроиться на встречу. Затем чайник обливают горячей водой, чтобы прогреть его стенки. Выливают эту воду и приступают к завариванию.Первый "пролив" сливают, чтобы омыть листья. Настоящий китайский чай можно заваривать до 5-7 раз. Пьют напиток из небольших пиалок, маленькими глотками. Важно расслабиться и побыть "в моменте".В Поднебесной вам предложат на выбор большое количество сортов чая, и каждый — для конкретной цели (для крепкого сна, для укрепления здоровья и т.д.). А вот чай «в пакетиках» вы здесь не найдете.В конце церемонии участники благодарят хозяина за проведенное время. Китайцам будет приятно, если, уходя из заведения, вы скажете «спасибо» на китайском. Это будет «сéсе».Китайская еда: как не «заблудиться» в меню?Китайская кухня - одна из самых разнообразных в мире. Она «пестрит» блюдами, которые могут удивить даже самого искушённого гурмана. И предлагает широкий выбор вкусов и ароматов: от экзотических морепродуктов до необычных сочетаний мяса и овощей...Стоит отдельно отметить размер порций. Если вы приходите в кафе и заказываете ребрышки, вам принесут основное блюдо, а к нему обязательно бульон с тофу, тарелку кимчи, грибы и кучу других закусок. И, конечно же, рис! Это обязательное дополнение к любому блюду, китайский рис не сравнится ни с чем. Это буквально «магия вкуса».Еще одно потрясающее блюдо — цзяоцзы. Это пельмени в форме полумесяца, которые чаще всего готовятся на пару (по-желанию - могут и пожарить). Тесто — тонкое, а в роли начинки может выступать, что угодно: мясной фарш, овощи, грибы, морепродукты или их сочетание. Цзяоцзы символизируют богатство и процветание, поэтому их принято есть в кругу семьи и близких друзей.Также в Поднебесной популярно блюдо «малатан», или по-другому — пряный суп. Представьте: вам дают железный тазик, в который вы кладете ингредиенты на выбор: мясо, грибы, зелень, лапшу, овощи и прочее. Повара это варят в бульоне, после чего вы добавляете специи по вкусу. Малатан - очень сытное и согревающее блюдо. Оно популярно в Китае и за его пределами.Конечно, без «странной» еды не обойдется. Жареные лягушки, черепаший суп, личинки тутового шелкопряда…Блюда - для смелых.Китай долго оставался «закрытым» государством, поэтому их культура и философия уникальны, самобытны. Путешествие на Восток казалось мне далеким и недоступным, - оттого и притягательным. Хуньчунь поразил меня своей красотой и гостеприимством. Теплые воспоминания о поездке в Китай навсегда останутся в моей душе...Фото: Мочалова Нина, Ольга ФлешлерМочалова Нина, ГТРК "Владимир"