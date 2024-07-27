«Идем на восток»: чем может удивить владимирцев приграничный китайский город Хуньчунь?
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«Идем на восток»: чем может удивить владимирцев приграничный китайский город Хуньчунь?
"Да загляни, сделай милость, в Китай: мне сказывал Нескладин, что тамошняя цивилизация — это прелесть что такое!"
(М. Е. Салтыков-Щедрин «Дневник провинциала в Петербурге)
Китай, безусловно, является одним из самых привлекательных мест для туристов. Эта страна может предложить целый «калейдоскоп» ярких впечатлений. Познакомившись с ее богатой историей и национальными традициями, вы еще не раз захотите сюда вернуться.
Напомню, что Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную концепцию развития внешней политики страны. Если быть точнее - это разворот курса на Восток. В современных реалиях туристические направления в Поднебесную особенно актуальны для россиян.
В рубрике "Идём на Восток" я поделюсь опытом поездки в приграничные с Россией города Китая.
Хуньчунь – город трех границ
Начнем наше путешествие со знакомства с небольшим городом Хуньчунь. Он находится в провинции Цзилинь (также ее называют Гирин) и расположен на стыке границ Китая, России и Северной Кореи. Город является стратегически важным транспортным узлом и центром торговли между этими странами.
Хуньчунь входит в состав Корейского Автономного округа, поэтому половина населения — корейцы. Меня удивило, что на каждом шагу встречаются надписи сразу на трех языках: китайском, корейском и...русском! Перевод может оказаться «неожиданным», но все равно приятно такое внимание к российским туристам, которых здесь довольно много.
Город наполнен парками, музеями, ресторанами и торговыми центрами. При этом большинство китайских продавцов немного знают русский язык. Относятся они к россиянам доброжелательно, любят поболтать, угостить чем-нибудь, сделать скидку или дать подарок к покупке. А еще очень любят с нами фотографироваться. Уж больно нравятся им светлые большие глаза и белая кожа.
Каждый китайский предприниматель, работающий с туристами в Хуньчуне, берет себе русское имя, чтобы было проще общаться. Например, моего гида звали Катя, в ресторане я ела у Василисы, в аптеке покупала крем у Риты, а моим водителем был Миша.
В основном в Хуньчунь приезжают на шоппинг, так как город славится торговлей. Представьте себе картину: вы идете по улице и видите подземный спуск. Вы думаете, что это переход, но на самом деле — это рынок, расстилающийся на несколько улиц. Найти там можно все, что угодно!
Чайная церемония: гармония вкуса, аромата и традиций
Китайцы по-истине трудолюбивый народ. Они встают очень рано, одеваются легко даже зимой, потому что вечно куда-то спешат, и даже едят очень быстро. Но есть одна традиция, соблюдая которую, наши друзья из Поднебесной не торопятся...
Чайная церемония - это не только способ насладиться вкусом чая, но и возможность отдохнуть от суеты, пообщаться с близкими, погрузиться в атмосферу гармонии и спокойствия.
Для чайной церемонии китайский народ использует чабань. На специальной доске размещают всё необходимое: чахэ (емкость для «знакомства» с чаем, чайник, чашки (или точнее — пиалы) и другие предметы, например, различные статуэтки.
Листья чая насыпают в чахэ и предлагают участникам церемонии вдохнуть аромат, чтобы настроиться на встречу. Затем чайник обливают горячей водой, чтобы прогреть его стенки. Выливают эту воду и приступают к завариванию.
Первый "пролив" сливают, чтобы омыть листья. Настоящий китайский чай можно заваривать до 5-7 раз. Пьют напиток из небольших пиалок, маленькими глотками. Важно расслабиться и побыть "в моменте".
В Поднебесной вам предложат на выбор большое количество сортов чая, и каждый — для конкретной цели (для крепкого сна, для укрепления здоровья и т.д.). А вот чай «в пакетиках» вы здесь не найдете.
В конце церемонии участники благодарят хозяина за проведенное время. Китайцам будет приятно, если, уходя из заведения, вы скажете «спасибо» на китайском. Это будет «сéсе».
Китайская еда: как не «заблудиться» в меню?
Китайская кухня - одна из самых разнообразных в мире. Она «пестрит» блюдами, которые могут удивить даже самого искушённого гурмана. И предлагает широкий выбор вкусов и ароматов: от экзотических морепродуктов до необычных сочетаний мяса и овощей...
Стоит отдельно отметить размер порций. Если вы приходите в кафе и заказываете ребрышки, вам принесут основное блюдо, а к нему обязательно бульон с тофу, тарелку кимчи, грибы и кучу других закусок. И, конечно же, рис! Это обязательное дополнение к любому блюду, китайский рис не сравнится ни с чем. Это буквально «магия вкуса».
Еще одно потрясающее блюдо — цзяоцзы. Это пельмени в форме полумесяца, которые чаще всего готовятся на пару (по-желанию - могут и пожарить). Тесто — тонкое, а в роли начинки может выступать, что угодно: мясной фарш, овощи, грибы, морепродукты или их сочетание. Цзяоцзы символизируют богатство и процветание, поэтому их принято есть в кругу семьи и близких друзей.
Также в Поднебесной популярно блюдо «малатан», или по-другому — пряный суп. Представьте: вам дают железный тазик, в который вы кладете ингредиенты на выбор: мясо, грибы, зелень, лапшу, овощи и прочее. Повара это варят в бульоне, после чего вы добавляете специи по вкусу. Малатан - очень сытное и согревающее блюдо. Оно популярно в Китае и за его пределами.
Конечно, без «странной» еды не обойдется. Жареные лягушки, черепаший суп, личинки тутового шелкопряда…Блюда - для смелых.
Китай долго оставался «закрытым» государством, поэтому их культура и философия уникальны, самобытны. Путешествие на Восток казалось мне далеким и недоступным, - оттого и притягательным. Хуньчунь поразил меня своей красотой и гостеприимством. Теплые воспоминания о поездке в Китай навсегда останутся в моей душе...
Фото: Мочалова Нина, Ольга Флешлер
Мочалова Нина, ГТРК "Владимир"