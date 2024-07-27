Из-за циклона во Владимирской области похолодает, прогнозируются дожди и грозы В последних числах...

Из-за циклона во Владимирской области похолодает, прогнозируются дожди и грозыВ последних числах июля погода в ЦФО из-за циклона и его атмосферного фронта будет дождливой и прохладной. Преобладающая температура воздуха ночью + 8…15°C. Правда, речь идёт про 29 – 31 июля.Завтра же – 28 июля (в воскресенье) во Владимирской области ожидается преимущественно без осадков. И днём воздух прогреется до +26°C. Ночью температура опустится, прогнозируется +16°C. Атмосферное давление – низкое, 742 мм ртутного столба. Ветер – западный, до 3 метров в секунду.Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что под влияния атмосферного фронта с понедельника в ЦФО начнутся кратковременные дожди с грозами, а 30-го июля местами ожидаются ливни и ветер до 15-20 м/с.Температура может понизиться на 6-8 градусов.Народный прогноз погоды на 28 июля:«Листья на липе пожелтели – осень наступит рано»;«Дождь пошел утром – после обеда выглянет солнце»;«Кузнечики стрекочут - жару предвещают».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений