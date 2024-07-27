Немецкая овчарка по кличке Ярый Сильвер, служившая в ковровском МВД, ищет нового хозяина. Мальчику 12 лет, он очень воспитанный и ласковый, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Всю жизнь

Немецкая овчарка по кличке Ярый Сильвер, служившая в ковровском МВД, ищет нового хозяина. Мальчику 12 лет, он очень воспитанный и ласковый, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Всю жизнь пес трудился в качестве напарника полицейских, а теперь отправляется на заслуженный отдых. Если вы захотели предложить себя в качестве хозяина или познакомиться с Сильвером, можете позвонить