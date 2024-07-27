Стало известно, сколько будут отдыхать владимирцы на новогодние и майские праздники в 2025...

Стало известно, сколько будут отдыхать владимирцы на новогодние и майские праздники в 2025 году.Об этом сообщил пресс-центр Минтруда РФ в своём официальном телеграм-канале.Всего россиян ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных:1 января — Новый год7 января — Рождество Христово23 февраля — День защитника Отечества8 марта — Международный женский день1 мая — Праздник Весны и Труда9 мая — День Победы12 июня — День России4 ноября — День народного единстваВ 2025 году предусмотрен перенос следующих выходных дней:с субботы 4 января на пятницу 2 мая;с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.Зимой у владимирцев будет возможность отдохнуть 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.Майские праздники продлятся 8 дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.Короткие путешествия также можно планировать на 22–23 февраля, 8–9 марта, 12–15 июня и 2–4 ноября.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений