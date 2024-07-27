Стало известно, сколько будут отдыхать владимирцы на новогодние и майские праздники в 2025...
Стало известно, сколько будут отдыхать владимирцы на новогодние и майские праздники в 2025 году.
Об этом сообщил пресс-центр Минтруда РФ в своём официальном телеграм-канале.
Всего россиян ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных:
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
В 2025 году предусмотрен перенос следующих выходных дней:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Зимой у владимирцев будет возможность отдохнуть 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Майские праздники продлятся 8 дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Короткие путешествия также можно планировать на 22–23 февраля, 8–9 марта, 12–15 июня и 2–4 ноября.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений