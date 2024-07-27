У фирменного поезда «Волга», проезжающего через Владимир, появятся новые плацкартные вагоны В...

У фирменного поезда «Волга», проезжающего через Владимир, появятся новые плацкартные вагоныВ пресс-службе РЖД информируют, что Состав фирменного поезда № 59/60 «Волга», курсирующего на Горьковской железной дороге по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург», пополнится 18 новыми плацкартными вагонами.Они оборудованы системами климат-контроля, поддерживающими постоянную комфортную температуру воздуха, а также душем и экологически чистыми санитарными комнатами.Каждое место оснащено розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также табличками со шрифтом Брайля. Боковые места дополнительно оснащены светильниками.Кроме того, в вагонах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифайеры – специальные приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды.Любопытно, что обслуживание новых вагонов фирменного поезда № 59/60 «Волга» поручено представителям российских студенческих отрядов под контролем опытных проводников-наставников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.Фото: https://www.rzd.ru