В ходе проверки по заявлениям граждан был обнаружен факт мошенничества.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, проверка была проведена ввиду множества заявлений жителей области. Выявлено, что кроме риелторских услуг компания занималась договорами займа с обещанием высоких процентов.В последствии деньги пострадавших не возвращались, что и стало признаками мошенничества. Общая сумма похищенных средств составила 21 млн рублей. Также дело находилось в производстве ОЭБ и ПК УМВД России по Владимиру.Сотрудник прокуратуры региональной столицы внёс главе УМВД города требование о ликвидации нарушений уголовно-процессуального законодательства. На данный момент идут следственные и другие процессуальные мероприятия.