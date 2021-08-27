27.08.2021

2021-08-27 14:35:04

Как пойти в первый класс без стресса, расскажет владимирцам психолог

В первый класс - без нервов и стресса. Как психологически подготовить бывшего детсадовца к школе? На что обратить внимание родителям? Об этом владимирского психолога Ирину Алееву в преддверии Дня знаний спросила Мария Платанюк.



