Кража со банковского счета случилась в кафе. Мужчина был пьян и не смог разобраться с приложением банка, чтобы расплатиться. Он обратился за помощью к подросткам. Падкие на деньги ребята

Кража со банковского счета случилась в кафе. Мужчина был пьян и не смог разобраться с приложением банка, чтобы расплатиться. Он обратился за помощью к подросткам. Падкие на деньги ребята обокрали посетителя. Инцидент произошел в одном из кафе Мурома 23 июня этого года. У входа в заведение ночью стояли двое подростков 2006 и 2008 года рождения. К