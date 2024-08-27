Кража со банковского счета случилась в кафе. Мужчина был пьян и не смог разобраться с приложением банка, чтобы расплатиться. Он обратился за помощью к подросткам. Падкие на деньги ребята
<a href="https://33live.ru/novosti/27-08-2024-v-murome-dvoe-podrostkov-pereveli-so-scheta-pyanogo-posetitelya-kafe-50-tysyach-sebe-na-kartu.html" target="_blank">В Муроме двое подростков перевели со счета пьяного посетителя кафе 50 тысяч себе на карту</a> - Кража со банковского счета случилась в кафе. Мужчина был пьян и не смог разобраться с приложением банка, чтобы расплатиться. Он обратился за помощью к подросткам. Падкие на деньги ребята
[url=https://33live.ru/novosti/27-08-2024-v-murome-dvoe-podrostkov-pereveli-so-scheta-pyanogo-posetitelya-kafe-50-tysyach-sebe-na-kartu.html]В Муроме двое подростков перевели со счета пьяного посетителя кафе 50 тысяч себе на карту[/url] - Кража со банковского счета случилась в кафе. Мужчина был пьян и не смог разобраться с приложением банка, чтобы расплатиться. Он обратился за помощью к подросткам. Падкие на деньги ребята