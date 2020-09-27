Инспекторы по маломерным судам показали детям плавсредства, ежедневно используемые в работе – это лодка с мотором и гидроцикл.

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судамустроили для детей из Владимира познавательную встречу.Инспекторы по маломерным судам показали детям плавсредства, ежедневно используемые в работе – это лодка с мотором и гидроцикл. Данная техника необходима инспекторам госинспекции по маломерным судам при патрулировании на водных объектах, для предотвращения нарушений правил использования маломерных судов и проведения работы с судовладельцами.Все дети смогли забраться в лодку и на гидроцикл, при этом сотрудники ГИМС МЧС России научили детей правильно надевать спасательные жилеты. Рассказали и о том, что каждый спасжилет оборудован свистком для подачи сигнала в случае происшествия или возникновения опасной ситуации.Кроме того детям продемонстрировали работу спасательного круга. Ребята научились правильно бросать его и тянуть обратно, спасая таким образом условно тонущего человека.Также с детьми была проведена беседа по правилам безопасного поведения на воде, необходимости нахождения у воды исключительно в присутствии взрослых.Фото: пресс-службаМЧСпо Владимирской области)