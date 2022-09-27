Минцифры 27 сентября планирует запустить на портале «Госуслуги» сервис для сбора сведений о...

Минцифры 27 сентября планирует запустить на портале «Госуслуги» сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказало в своём официальном Telegram-канале Минцифры РФ.Заявление составляет и подает сам сотрудник. К нему обязательно нужно будет приложить документ за электронной подписью директора организации.Ранее министерство цифрового развития опубликовало перечень специальностей, которые являются системообразующими в сфере связи и информационных технологий. В список попали 195 специальностей высшего образования. Среди них такие, как информационная безопасность, тепло- и электроэнергетика, приборостроение и биотехнология. Предполагается, что граждане, работающие по этим направлениям, могут быть освобождены от частичной мобилизации.