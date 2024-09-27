Если вдруг сотрудник решит уволиться, то работодатель будет обязан компенсировать такой рабочий день в выходные и праздники повышенной денежной выплатой.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал о новом порядке оплаты неиспользованных отгулов.Если вдруг сотрудник решит уволиться, то работодатель будет обязан компенсировать такой рабочий день в выходные и праздники повышенной денежной выплатой.Также отгул можно будет взять в течение года со дня переработки, а еще присоединить отгулы к отпуску.Сообщение об изменениях в Трудовом кодексе РФ Алексей Говырин оставил. Парламентарий пояснил, что на пленарном заседании Госдумы поправки в трудовое законодательство были приняты сразу во втором и третьем чтении.- Принятые поправки дополнительно защищают трудовые права граждан и четко определяют сроки, в течение какого времени можно взять отгул, - подчеркнул Алексей Говырин.Все изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.