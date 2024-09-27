Добровольцы из Владимирской области отправились на СВО. Все больше бойцов подписывают контракт с Министерством обороны и уезжают защищать свою Родину. Принять такое решение не так уж и

Добровольцы из Владимирской области отправились на СВО. Все больше бойцов подписывают контракт с Министерством обороны и уезжают защищать свою Родину. Принять такое решение не так уж и легко, признается восемнадцатилетний Константин. Константин, доброволец из г. Коврова Я это решение принимал достаточно долгое время. В день своего рождения я подал заявление на службу по контракту. Мне