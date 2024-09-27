Они чувствуют себя счастливыми и нужными.

Выход на пенсию современные люди воспринимают как новый этап жизни. Это не переход к заслуженному отдыху, а период реализации своих способностей, воплощения того, на что когда-то не хватило времени.Для тех, кто готов к новым свершениям и открытиям, действует проект «Активное долголетие». Его участниками стали и гороховецкие пенсионеры.В ногу с технологиямиНаша жизнь сегодня немыслима без современной цифровой техники, без интернета. И люди пожилого возраста не должны быть оторваны от возможностей этого огромного мира. Ведь компьютерная грамотность помогает общаться с родными и друзьями, совершать покупки, быть в курсе происходящего... И возраст совсем не важен, когда речь идёт о получении новых знаний.Например, Василий Николаевич Аникин в этом году отметил свой 90-летний юбилей, а потом... стал участником всероссийского конкурса «Спасибо интернету», за что получил соответствующий сертификат. На конкурс он представил работу «С интернетом не существует старости» – в ней он поделился своими достижениями, в том числе интересным увлечением: Василий Николаевич давно работает над сборником цитат святых и выдержек из старинных церковных книг – такую книгу он мечтает издать.Ежегодно самые продвинутые пользователи независимо от возраста участвуют в региональных и всероссийских конкурсах личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности.«Наши пожилые подопечные уже не боятся покупать смартфоны, планшеты и ноутбуки. При помощи инновационных технологий и цифровой техники они осваивают возможности дистанционного получения различных товаров и услуг, учатся финансовой грамотности, чтобы обезопасить себя от посягательств мошенников, участвуют в семинарах и видеочатах», – рассказывают сотрудники Гороховецкого комплексного центра социального обслуживания населения.Разные грани талантовАнатолий Фёдорович Канаев раскрыл в себе другой талант – в свои 86 лет он не раз становился победителем многих дружеских шахматно-шашечных турниров. Одерживать победы Анатолию Фёдоровичу помогают острый ум и логическое мышление. В мае «гороховецкий гроссмейстер» провёл турнир с ветеранами отделения милосердия – они, кстати, тоже продемонстрировали свои навыки и показали достойные результаты в шахматной игре. И шахматы, и шашки, и другие настольные игры доступны всем в Гороховецком центре. А активное мышление стареть не позволит.В студии декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» пожилые люди осваивают самые разнообразные техники. Источником вдохновения для Галины Владимировны Захаровой стала японская техника канзаши. Мастерица признаётся, что просто влюбилась в эту технику. В свои 73 года она освоила секреты японского рукоделия в совершенстве, а результатом увлечения стала целая коллекция картин. Работы пенсионерки демонстрируют не только на выставках городского и районного масштабов, они достойно выглядят и на областных мероприятиях.Галина Владимировна Николаева занимается спортом, творчеством, посещает театры, танцует – для неё нет ничего невозможного, она гармонична во всём. Более 10 лет назад, когда ей было 77, Галина Владимировна стала участником движения «Серебряные волонтёры». Пенсионерка многому научилась сама, а теперь пробует себя в наставничестве. Её пример вдохновляет. Галина Николаева одна из первых освоила навыки скандинавской ходьбы, а теперь уже проводит мастер-классы для своих сверстников, приобщая людей к здоровому образу жизни. Да и вообще, энергии пенсионерки хватает на всё – она принимает самое активное участие в творческих и досуговых мероприятиях, организует единомышленников для участия в акциях добра. Своей энергией, оптимизмом, позитивным взглядом на решение проблем Галина заряжает всех, кто находится рядом с ней.Пора исполнять мечтыА вообще, пенсия – самое лучшее время для воплощения того, что когда-то не удалось реализовать. К примеру, есть те, кто мечтал петь и выступать на сцене, но раньше почему-то не сложилось. Нет повода расстраиваться – ещё есть возможность исполнить мечту. Участники клуба «Гороховецкие напевы» разучивают красивые старинные песни, а потом во время праздничных мероприятий концертные номера становятся прекрасным подарком для зрителей.Пожилые люди могут не только раскрыть новые таланты, но и получить разнообразные впечатления. Экскурсии, выставки, встречи с интересными людьми, туры – виртуальные и реальные... В жизни так много увлекательного, что отдыхать просто некогда. А сотрудники центра стараются максимально разнообразить досуг своих подопечных, позволяя совершать новые открытия. К примеру, по душе зрелым туристам пришлась увлекательная поездка по храмам и монастырям исторической части Гороховца.Мир без границДаже если ситуация сложилась так, что болезнь ограничила движение, это вовсе не значит, что мир сужается до размеров квартиры. И в таких обстоятельствах можно общаться, оставаться сопричастными к жизни страны и общества.Для центра подопечные, которые утратили способность к самообслуживанию, – категория особой заботы. Специалисты создают для них комфортную адаптированную среду на дому, стараются мотивировать на актив¬ный и здоровый образ жизни.«Для этих людей важно оставаться активными, социализированными, – уверены специалисты центра. – В этом помогают созданные мини-клубы общения на дому, где организуют их встречи за чашкой ароматного чая».азвания своим клубам дали сами участники: «Живой родник», «Посиделки», «Беседа». Социальные работники помогают в организации таких встреч, а визиты волонтёров «серебряно¬го» возраста дают возможность пожилым людям насладиться общением и обрести душевное равновесие.Новые этапы жизниЛюди старшего поколения не могут оставаться в стороне от важных для страны событий. Подопечные центра, жизни которых коснулась Великая Отечественная война, всегда с душой откликаются на участие в благотворительных акциях в поддержку ребят на СВО. «Подари тепло солдату», «С любовью и верой из дома», «СВОих не бросаем!», «Письмо солдату», «Всё для Победы!» – это перечень лишь некоторых акций, в которых участвовали и подопечные, и сотрудники центра.«Мы стараемся как можно больше привлекать людей к активному образу жизни. Наша задача – не гнаться за рекордами и результатами, а умело поддерживать физическое и психологическое здоровье наших подопечных, – объясняют сотрудники. – Ведь активный образ жизни – это именно то, что позволяет пожилому человеку чувствовать себя здоровым, счастливым и нужным».Подопечные центра в 86 лет становятся победителями шахматных турниров и выступают с танцевальными номерами, в 89 лет могут петь русские народные песни, не сбивая дыхания, в 93 года садятся за руль байка, а в 96 лет побеждают в конкурсе на лучший новогодний костюм, сшитый собственными руками... Такие примеры доказывают, что возраст — это всего лишь цифра.