Они делали закладки с запрещенными веществами в промзоне Владимира.

Они делали закладки с запрещенными веществами в промзоне Владимира.В середине октября была задержана 32-летняя жительница области, у которой изъяли у фигурантки 12 свертков с синтетическим наркотическим средством массой более 7 граммов. Они предназначались для сбыта наркозависимым на территории Владимира.По подозрению в совершении аналогичного деяния задержан 43-летний приезжий. У него изъяли телефон с фото размещения "тайников-закладок". Запрещенные вещества общей массой более 14 граммов оперативники во владимирской промзоне, сообщила пресс-служба КМВД по Владимирской области.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщина помещена под домашний арест, мужчина - заключен под стражу.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.