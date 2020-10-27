Разработкой проекта исторического центра города занимался институт "Гипрогор".

Во Владимире появится больше пешеходных зон. Разработкой проекта исторического центра города занимался институт "Гипрогор".Планировку одного из кварталов, который станет пешеходным, мерия уже утвердила. Сейчас на этой территории находятся гостиница "Владимир", вокзальный спуск и Андриановский сквер. БОльшая часть пространства заброшена. Кроме того, по плану предлагается обустроить новые зоны отдыха - со смотровыми площадками, мощением, скамейками и фонтанами. Должны появиться 4 сквера: на пересечении улицы Карла Маркса и Коммунального спуска, у общественно-деловых центров по улицам Карла Маркса и Железнодорожной. Четвертый сквер, основной, - на пересечении Железнодорожной улицы и Вокзального спуска. Также по проекту "Гипрогора" приведут в порядок исторические валЫ и фасады жилых домов, однако конкретных дат и сроков реализации ещё не называлось.