Во Владимире двое дилеров задержаны за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в столице региона 32-летнюю жительницу одного

Во Владимире двое дилеров задержаны за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в столице региона 32-летнюю жительницу одного из районов области. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у фигурантки 12 свертков. Эксперты подтвердили, что в них находится синтетический наркотик общей массой более 7 граммов. Полицейские установили, что