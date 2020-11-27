30 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Александрове. ЧП произошло на улице Королёва, там в одной из девятиэтажек загорелась квартира. Огнеборцы оперативно прибыли на место и

30 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Александрове. ЧП произошло на улице Королёва, там в одной из девятиэтажек загорелась квартира. Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня. Параллельно производилось спасение и эвакуация жильцов. Огонь быстро потушили, пострадавших нет. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнём повреждена внутренняя отделка квартиры и имущество. Екатерина