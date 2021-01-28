Ректор Анзор Саралидзе отметил, что в вузе приняты все необходимые меры по профилактике коронавируса.

Владимирский государственный университет начинает новый учебный семестр в смешанном формате. С 1 февраля студенты бакалавриата и специалитета возвращаются к традиционному обучению. Магистранты и аспиранты остаются на дистанционке. Сообщили в пресс-службе вуза.Студенты-заочники, а также магистранты, аспиранты пока учатся с применением дистанционных технологий. Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, вернутся к очному формату 8 февраля.Ректор Анзор Саралидзе отметил, что в вузе приняты все необходимые меры по профилактике коронавируса.