В 33 регионе решается вопрос об открытии собственного медицинского ВУЗа. Об этом на своей пресс-конференции заявил Владимир Сипягин. По словам главы региона, в ближайшие 2 недели в

В 33 регионе решается вопрос об открытии собственного медицинского ВУЗа. Об этом на своей пресс-конференции заявил Владимир Сипягин. По словам главы региона, в ближайшие 2 недели в администрации проработают финансовую сторону вопроса, а потом дадут ответ о целесообразности нового учебного заведения. По мнению главы региона, собственный медвуз мог бы решить проблемы с кадрами в больницах