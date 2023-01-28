Во Владимирской области продолжается судебное разбирательство о жестоком убийстве жительницы...

Во Владимирской области продолжается судебное разбирательство о жестоком убийстве жительницы Коврова.В прошлом году убили 43-х летнюю жительницу Коврова. По словам прокурора, женщину убили, а потом тело расчленили, чтобы спрятать. Тело женщины обнаружили в разных частях города.Подсудимым является Кирилл Александров, его обвинили в убийстве женщины, краже ее телефона и денег.Семья погибшей запросила два миллиона рублей. В расчет вошли затраты на похороны, компенсация украденных вещей и морального вреда. Поскольку убийца попросил время для ознакомления с иском, суд был отложен.На днях состоялось еще одно заседание. Подсудимый утверждает, что сумма иска завышена, т.к. сын погибшей пытается улучшить свое материальное положение. Но семья Светланы категорически не согласна с этим.По результатам проверок, что на теле Светланы были обнаружены побои и следы удушения, от чего она и умерла. После этого тело расчленили.В ходе дела, выяснили, что подсудимый привлекался ранее за неуплату алиментов на его двух детей.Следующее заседание состоится в феврале. Состоится будет допрос подсудимого.Фото pxfuel.com