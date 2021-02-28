Гонка прошла во владимирском парке Дружба.

Владимир принял лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Гонка прошла во владимирском парке "Дружба". Мемориальный марафон - уже 12-ый по счёту. В прошлом году из-за погоды лыжная гонка сорвалась, в этом проводят несмотря ни на что. В открытии второго дня приняли участие и олимпийские чемпионы. Впервые за 12 лет проведения «прокуроровского» марафона, организаторам удалось включить его в серию лыжных марафонов России RUSSIALOPPET (первая в РФ спортивная любительская лига, которая объединяет 29 лыжных марафонов России и 10 уникальных зарубежных лыжных гонок).Напомним, Алексей Прокуроров участник пяти олимпийских игр, награду высшей пробы он завоевал на Олимпиаде в Калгари в 1988. Через 9 лет выиграл чемпионат мира. В 2006 был назначен старшим тренером женской сборной России по лыжным гонкам. Знаменитый лыжник трагически погиб на 45-ом году жизни.