Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Медицинские отходы класса А, согласно новым санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года, могут утилизироваться наравне с обычным мусором. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.По информации ведомства, правила устанавливают требования к сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации медицинских отходов.Все указанные процедуры с медицинскими отходами должны осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности медицинских отходов, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека.К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам), в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки территории; пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников мединских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля;К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с твердыми коммунальными отходами.