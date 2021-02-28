На ликвидацию происшествия выезжали 10 единиц техники и 35 человека личного состава.

В воскресенье, 28 февраля, в 18:30 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в магазине «Гусевской хрусталь», который расположен в центре Владимира в «Торговых рядах».Пожарные потушили горевшую деревянную обрешётку кровли над складским помещением. Площадь пожара составила пол квадратных метра.Как сообщила начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко, погибших и пострадавших нет.Причина пожара выясняется.На ликвидацию происшествия выезжали 10 единиц техники и 35 человека личного состава.