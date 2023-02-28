Во Владимирской области свыше 200 человек исполнили песню Молитва о России. Более около двухсот...

Во Владимирской области свыше 200 человек исполнили песню "Молитва о России".Более около двухсот участников приняли участие в проекте "Молитва" - 2023. В съемках студийной записи клипа на песню Игоря Рахчеева приняли участие около двухсот владимирских профессиональных певцов и школьные хоры. С подробностями Вера Куликова.Премьера песни "Молитва" Игоря Рахчеева на владимирской сцене. Областной дворец собрал на концерт молодежь - будущее России. Проект певца и композитора Игоря Рахчеева и председателя Союза журналистов области и продюсера Александра Карпиловича вызвал огромный отклик. Только в социальных сетях больше двухсот тысяч просмотров.Игорь Рахчеев, певец, автор песни "Молитва":- Конечно, приятно. Я - парень из Советского Союза, служил в армии. Я-патриот! Мне очень близка судьба нашей Родины-России. Ме бы очень хотелось, чтобы у нас все было хорошо! И наши враги не прошли никогда!Эту песню Игорь Рахчеев написал для владимирской певицы Галины Шагара. Для ее участия в международном фестивале"Русская душа". Композитор, поэт и певец Рахчеев много лет подряд был не только почетным гостем, но членом жюри этого конкурса. Потом подарил композицию своему другу Александру Карпиловичу. По словам журналиста, песня получилась настолько яркой, что они с автором решили сделать совместный проект. Сегодня в период специальной военной операции, время, когда Россия вновь вынуждена отстаивать свои интересы, песня "Молитва" звучит особенно символично.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области, продюсер проекта "Молитва":- Песня написанная несколько лет назад, очень актуальна сегодня, но эта песня несмотря на такой пафосное название, она о мире, она о добросердечии, и она, конечно, о любви к нашей большой великой стране! А откуда начинается Россия, конечно, из Владимира."Вживую" эту песню владимирцы впервые услышали на концерте участников проекта "Молитва -2023 ".В съемках клипа участвовали профессиональные певцы, детские школьные хоры, музыканты, звуко и видеорежиссеры, журналисты, операторы. "Молитва"- не только признание в любви России говорят, те кому повезло участвовать в проекте.Надежда Горшенина, участница проекта, певица:- Проект Игоря Рахчеева я считаю непросто песня, а гимн сегодняшнему времени, когда уже не шепотом, а громко, чтобы все услышали, чтобы встал весь наш народ плечом к плечу. Как человек верующий верю, что Господь услышит наши молитвы. Сохранит святую Русь и наш дом.Дария Курпанияди, участница проекта, певица:- Это важнейшая миссия для нас непросто спеть о любви к своей стране, но и посвятить в это молодое поколение. Низкий поклон вам коллеги,спасибо огромное.Проект обязательно продолжится. Уже летом его участники соберутся вновь. Для того, чтобы снять клип на владимирских просторах.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.