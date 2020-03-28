28.03.2020

2020-03-28 10:40:03

Ландшафтный дизайнер провела мастер-класс по уходу за деревьями

Наша область сегодня ушла на карантин. Чтобы поднять вам настроение, и сделать его солнечным, приглашаем сразу в сад. Нина Глизница уже там. И готова подарить весенние советы.

Встреча в саду - в День галош! Знаете ли вы, что в 50-е годы девушки надевали галоши на туфельки. Вот так шли в театры. А там галоши сдавали в гардероб. И уже шли в чистых туфельках смотреть спектакли.

А корреспондент Нина Глизница и ландшафтный дизайнер Александра Сорокина встречают этот день в весеннем саду, чтобы подготовить его к весенне-летнему сезону. Обрезка плодовых деревьев - одно из обязательных условий. Все ветки, идущие внутрь кроны, обрезаются. Близко к стволу, чтобы срез находился параллельно основной ветви. Сам срез называется "на кольцо". Конечно, при этом необходим хороший инструмент. Важно его обеззаразить, например, хлоргексидином. Чтобы болезни не перенести на другое дерево. Зачем нужна формирующая обрезка? Чтобы солнышко поступало к каждому листочку! К каждому плоду! В будущем это будут 2 большие ветви. Но оставить надо только основную. Далее обработать растение от грибковых заболеваний. Разводим по инструкции бордоскую жидкость или медный купорос - любой медьсодержащий препарат. И обрабатываем дерево, чтобы исключить заболевания. Весна - время для покраски нижней части ствола. Краска для садовых деревьев обезопасит от всевозможных вредителей. Нужно прокрасить ствол до начала ветвей.

