Около 140 пар обуви и различной одежды изъяли полицейские в одном из магазинов Юрьев-Польского района. Сотрудники полиции получили информацию о продаже одежды и обуви с логотипом известного

Около 140 пар обуви и различной одежды изъяли полицейские в одном из магазинов Юрьев-Польского района. Сотрудники полиции получили информацию о продаже одежды и обуви с логотипом известного бренда, но сомнительного происхождения. Как выяснили правоохранители, соответствующих документов на брендовые вещи у владельца торговой точки не было. Контрафакт изъяли полицейские, экспертиза показала, что одежда и обувь не