По информации Областной станции переливания крови, в 33-ем регионе насчитывается 7620 доноров, которые ежегодно сдают около 11-12 тысяч литров.

Первые 166 владимирцев получат знак «Почётный донор Владимирской области». Все они сдали кровь или её компоненты более 20 раз, либо плазму − не менее 30.По информации Областной станции переливания крови, в 33-ем регионе насчитывается 7620 доноров, которые ежегодно сдают около 11-12 тысяч литров. Нагрудным знаком «Почётный донор России» награждени порядка 9000 наших земляков.Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, но при отсутствии абсолютных или временных противопоказаний. Их определяет доктор непосредственно перед забором материала.